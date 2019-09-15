Пожар разгорелся в храме-часовне в Верхней Сысерти. Видео

Пожар в храме-часовне Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области произошел в воскресенье, 15 сентября. В сети опубликовали ролик, на котором видно, что все здание церкви охвачено огнем.

От пылающего храма вверх поднимается столб густого темного дыма. Огонь поглотил все здание, добравшись даже до золотого купола, которым заканчивается крыша.

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Пресс-секретарь отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова рассказала «360», что этот храм был относительно новый — он был заложен в 2008 году. Строительство завершилось приблизительно за два года.

«Это временный храм, где сейчас велись богослужения на период, пока идет восстановление старинного каменного храма Успения пресвятой Богородицы, который был построен более 100 лет назад в том месте. Это нормальная практика, когда предстоит восстановить старинный, достаточно большой храм. Это очень непростой процесс и по ресурсам, и по времени. Как правило, рядом возводится какой-то временный вариант, чтобы община могла молиться и вести приходскую жизнь. Вот, собственно, храм-часовня Преображение Господне и являлся таким храмом для общины», — заявила собеседница.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили изданию «URA.RU», что в момент возгорания внутри находились шестеро человек. Они смогли самостоятельно выбраться наружу.

Пожар устранили за полтора часа. На месте работали пять единиц техники и 18 специалистов. Тамбова отметила, что основной старинный храм не пострадал, так как находился достаточно далеко от загоревшегося здания.

Сейчас прихожане остались без временного храма. Сейчас еще не известно, будут ли его восстанавливать или временно переведут приход в другую церковь.