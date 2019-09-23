Пожар произошел в жилом доме в Якутии

Пожар произошел в поселке Светлый Мирнинского района Якутии. Загорелся двухэтажный жилой дом по улице Воропаева. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Дом, в котором произошел пожар, уже готов к расселению. В нем проживало шесть человек, трое из которых дети.

К месту вызова оперативно прибыли спасатели. Они эвакуировали одного человека. Погибших и пострадавших при пожаре нет. В результате возгорания повреждения получили подъезды дома, а также кровля по всей площади. Сейчас устанавливаются причина пожара и нанесенный огнем ущерб.

К тушению жилого дома было привлечено семь единиц техники и 40 человек личного состава.