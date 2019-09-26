Пожар на плавбазе «Петр Житников» не могли потушить за трое суток

Пожар, вспыхнувший на дрейфующей возле Южных Курил плавбазе «Петр Житников», продолжается третьи сутки. Вскоре к нему должно подойти еще одно спасательное судно.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».

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«Спасатели провели заливку пеной. Задымление есть, открытого огня не видно. Но уверенности, что все потушено, пока нет. Спасатели работают, охлаждают надстройки, аварийная партия тоже работает», — сообщили агентству в центре.

Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Кроме того, вскоре к плавбазе подойдет еще одно спасательное судно. Рядом с ним уже находятся два спасательных судна «Преданный» и «Атлас», пограничный сторожевой корабль и рыболовецкое судно компании «Дальморепродукт».

Работы по тушению пожала затрудняла плохая погода, но сейчас она улучшается.

Возгорание тары в консервном цехе на плавбазе «Петр Житников» произошло в ночь на 24 сентября. Были эвакуированы 363 человека.

Для ликвидации пожара на судне остались 56 человек.