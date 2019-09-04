Пострадавший в ДТП велосипедист умер, не дождавшись скорой

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ДТП случилось 2 сентября в поселке Каргаполье Курганской области. По данным ГИБДД, 29-летний водитель из Кургана, управляя хлебным фургоном, выехал на обочину и сбил 64-летнего велосипедиста.

По словам знакомого пострадавшего, пожелавшего сохранить анонимность, велосипедист после ДТП связался с женой. Скорая ехала до места аварии около полутора часов. Все это время пострадавший лежал на обочине.

«Приехали бы вовремя, может быть, спасли бы человека. Там до больницы пять минут езды», — рассказал собеседник агентства.

Руководитель курганской больницы скорой медицинской помощи, на базе которой работает единая диспетчерская служба, Дмитрий Фролов исключил возникновение сбоя в передаче информации о ДТП. Он предположил, что скорая помощь не смогла оперативно приехать, поскольку могла находиться на выезде в отдаленном месте.

Главный врач Каргапольской районной больницы Петр Дзигунов отказался комментировать произошедшее. Редакция ИА Ura.ru направила письменный запрос в департамент здравоохранения правительства Курганской области.