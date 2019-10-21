Пострадавших из-за прорыва красноярской дамбы стало больше на 11 человек

Помощь врачей понадобилась 27 людям, пострадавшим при прорыве дамбы возле деревни Щетинкино в Красноярском крае. Ранее сообщалось о 16 пострадавших. В общей сложности госпитализированы 18 человек, сообщила «360» пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Дина Володина.

«27 человек были осмотрены и проконсультированы, всем оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались. В настоящий момент госпитализированы в Курагинскую районную больницу с легкой степенью тяжести девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся также девять человек. Пострадавшие были отправлены в краевой центр бортом санитарной авиации в субботу и воскресенье. Все госпитализированные получают специализированную медпомощь, как и психологическую. Угрозы их жизни нет», — сказала представитель Минздрава.

Дамбу заброшенного золодобывающего прииска прорвало в ночи на 19 октября. В рабочий поселок хлынул сель, высота волн которого достигала пяти метров. Смесь камней, глины и грязи затопила два временных общежития. Пятнадцать человек погибли, а пять пропали без вести. Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура, а в Курагинском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

После случившегося Росприроднадзор намерен проверить все дамбы страны. Но сначала ведомству нужно получить одобрение правительства.