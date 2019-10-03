Последствия столкновения трапа с бортом A-321 в Челябинске показали на видео

Поданный для высадки пассажиров трап повредил обшивку Airbus A-321, который прибыл из Москвы в аэропорт Челябинска. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет.

На опубликованных кадрах видно, что трап и самолет стоят на месте. Сотрудники ведомства фотографируют сам самолет. В том месте, где трап ударил о борт лайнера есть вмятина и небольшое отверстие.

Уральское управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что после посадки прилетевшего из Москвы судна судно Airbus A-321 на место подали трап для высадки пассажиров. На борту в тот момент находились 163 человека, в том числе 11 детей. Приблизившийся к борту трап повредил обшивку лайнера. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность самоходного трапа. Пассажиров, которые рассчитывали улететь этим рейсом в Москву, отправили резервными бортами.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, само воздушное судно, опрашивают членов экипажа и сотрудников наземных служб аэропорта. Сумму причиненного ущерба пока не установили.