Последствия столкновения БТР и джипа в Улан-Удэ сняли на видео

По данным ведомства, водитель внедорожника объезжал патрульный автомобиль военной автомобильной инспекции, который сопровождал колонну военной техники. В итоге он столкнулся с БТР, который следовал в составе этой колонны.

В результате происшествия пострадавших нет, но иномарка получила серьезные механические повреждения.

На месте работают сотрудники республиканского управления ДПС для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Между тем, на YouTube появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что БТР и внедорожник стоят передними частями друг к другу. При этом автор видео комментирует случившееся следующим образом: «Механик-водитель БТР не предоставил право преимущества проезда автомобилю Nissan Patrol».