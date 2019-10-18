Полиция рассказала свою версию гибели сбитого мальчика под Кировом

По его словам, сотрудник полиции находился в отпуске и ехал со своей семьей.

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«Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — рассказал Баранцев.

После этого полицейский пытался оказать первую медицинскую помощь. Туда же прибежала медсестра, которая живет рядом. Но помочь ребенку они уже не смогли.

Ранее сайт телеканала РЕН привел слова неназванных свидетелей аварии, которые заявили, что полицейский сначала искал в траве регистрационные номера, а потом пнул пострадавшего ребенка. Эту информацию в региональном главке опровергли.

Сергей Баранцев уточнил, что после аварии провели служебное расследование. По его итогам полицейский продолжает работать, значит никаких нарушений с его стороны не выявили. Решение о привлечении его к ответственности примут только по результатам уголовного дела.

Шестилетний мальчик на велосипеде погиб после того, как его сбил автомобиль в селе Буйское в Кировской области. За рулем машины сидел майор полиции. От полученных травм ребенок скончался на месте. После того, как через месяц провели судебно-медицинскую экспертизу, то в крови мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Эксперт проводивший анализ заявил, что никакой ошибки в его исследовании нет.

Однако отец погибшего ребенка заявил, что не может поверить в такие результаты. По его словам, его ознакомили с экспертизой только в октябре. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному главку взять дело под контроль и проверить все обстоятельства и ход расследования.