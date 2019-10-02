Полицейских Саратова заподозрили в смертельном избиении задержанного

Труп мужчины в лесополосе около городского кладбища обнаружили прохожие. Они вызвали на место правоохранителей и медиков. Последние сообщили, что неизвестный скончался от травм. У него оказались сломаны ребра и разорвано легкое. По подозрению в совершении преступления следователи задержали двух сотрудников полиции.

По версии следователей, правоохранители задержали нетрезвого мужчину, когда они находились в патруле. Они надели на него наручники, но задержанный пошел на конфликт. Тогда они увезли его в район городского кладбища, где забили ногами. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время сотрудники ведомства изучают все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что оперативники собственной безопасности и уголовного розыска также принимали участие в задержании подозреваемых в избиении гражданина, который в итоге скончался. Задержаны двое сержантов полиции МО МВД России «Вольский».

По данному факту руководство ГУ МВД России по Саратовской области инициировало служебную проверку. В данный момент задержанных сержантов и и непосредственных руководителей уволили из органов по отрицательным основаниям. Вышестоящих руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.