Полицейские пустили газ, чтобы предотвратить самосуд в Саратове. Видео

Полицейские пустили слезоточивый газ, чтобы остановить митингующих, собравшихся на месте убийства девятилетней Лизы Киселевой, сообщили в соцсетях очевидцы. Толпа набросилась на «пазик» в котором предположительно находился подозреваемый.

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Мужчину привезли к гаражам в районе Сельзхозинститута в Саратове для проведения следственного эксперимента. Собравшиеся набросились на несколько машин полиции, и попытались вытащить из них предполагаемого убийцу.

Чтобы разогнать толпу, правоохранители пустили газ, сообщил Telegram-канал MASH.

Некоторые горожане до сих поре не верят, что Лизу нашли мертвой. Они недовольны отсутствием официальной информации, поэтому обыскивают территорию и вскрывают гаражи.

В соцсетях жители Саратова предлагают вообще оцепить место преступления. Лучше полностью исключить доступ людей к гаражам, считают они.

«Маленькая девочка, с которой все это произошло — совсем не заслужила такого… Люди просто в панике и боятся, что это может повториться. Тем более, что пишут о том, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние», — пишут саратовцы.