Полицейские пустили газ, чтобы предотвратить самосуд в Саратове. Видео
Тело 9-летней Лизы Киселевой найдено в Саратове. Жители на стихийном митинге готовы линчевать подозреваемогоПодробнее
Мужчину привезли к гаражам в районе Сельзхозинститута в Саратове для проведения следственного эксперимента. Собравшиеся набросились на несколько машин полиции, и попытались вытащить из них предполагаемого убийцу.
Чтобы разогнать толпу, правоохранители пустили газ, сообщил Telegram-канал MASH.
Некоторые горожане до сих поре не верят, что Лизу нашли мертвой. Они недовольны отсутствием официальной информации, поэтому обыскивают территорию и вскрывают гаражи.
В соцсетях жители Саратова предлагают вообще оцепить место преступления. Лучше полностью исключить доступ людей к гаражам, считают они.
«Маленькая девочка, с которой все это произошло — совсем не заслужила такого… Люди просто в панике и боятся, что это может повториться. Тем более, что пишут о том, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние», — пишут саратовцы.