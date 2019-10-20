Появилось видео столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге

После столкновения маршрутного такси пассажирами и трамвая на юго-западе Санкт-Петербурга травмы различной степени тяжести получили более 10 человек. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления МВД по северной столицы.

В ведомстве отметили, что это предварительные данные. Точное количество пострадавших, а также причины аварии сейчас выясняют работающие на месте сотрудники полиции.

Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии с трамваем в Петербурге Подробнее

Само столкновение произошло около 18:00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Маршрутное такси с пассажирами и трамвай столкнулись на перекрестке.

Сам момент аварии попал на видео. Ролик опубликовал сайт 78.ru.

На кадрах видно, как маршрутка на полной скорости пыталась проехать перед трамваем, но не успела. Рельсовый транспорт сбил микроавтобус, который перевернулся от сильного удара.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Светлану Вахрушеву сообщило 13 пострадавших.