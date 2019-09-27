Появились первые кадры с места стрельбы в Чертаново

Собственный источники сообщил в «360», что рядом с общежитием в московском районе Чертаново, где произошла стрельба, продолжаются следственные действия.

Неизвестный открыл огонь в общежитии в Чертаново. Есть пострадавшие Подробнее

Из здания периодически выводят проживающих там рабочих, сажают в полицейские машины и увозят.

О том, что неизвестный открыл огонь по людям из травматического пистолета в общежитии на ул. Красного маяка, 26 стало известно 26 сентября. По данным полиции, распивавший со знакомыми алкоголь мужчина нанес ранения конечностей трем людям.

Все они получили медицинскую помощь.