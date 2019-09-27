  • Появились первые кадры с места стрельбы в Чертаново

    27 сентября 2019, 02:01

    Анастасия Кукова, Павел Зимин

    Собственный источники сообщил в «360», что рядом с общежитием в московском районе Чертаново, где произошла стрельба, продолжаются следственные действия.
    Появились первые кадры с места стрельбы в Чертаново

    Неизвестный открыл огонь в общежитии в Чертаново. Есть пострадавшие

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    Из здания периодически выводят проживающих там рабочих, сажают в полицейские машины и увозят.

    О том, что неизвестный открыл огонь по людям из травматического пистолета в общежитии на ул. Красного маяка, 26 стало известно 26 сентября. По данным полиции, распивавший со знакомыми алкоголь мужчина нанес ранения конечностей трем людям.

    Все они получили медицинскую помощь.