  • Появились фото работ на месте столкновения самолетов в Шереметьево

    03 сентября 2019, 22:00

    Валерия Шафирко, Регина Сафонова

    В распоряжении «360» оказались фотографии с работ, проводимых на месте столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Шереметьево.

    На кадрах видно, как один из лайнеров стоит полубоком. Его крыло повреждено.

    Появились фото работ на месте столкновения самолетов в Шереметьево | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о том, что два самолета зацепились крыльями в столичном аэропорту Шереметьево. Позже факт происшествия подтвердили в авиакомпании.

    Пассажиров поврежденного в Шереметьево лайнера отправят в Пекин другим бортом

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    Как стало известно, одним из лайнеров было воздушное судно «Аэрофлота», другим — борт Royal Flight. Отмечалось, что во время инцидента второй самолет буксировали. На борту лайнера, который должен было лететь в Пекин, находились 229 пассажиров, рассказали в аэропорту. Пострадавших при инциденте нет.

    Люди, находившиеся на борту воздушного судна, были оперативно высажены из самолета и доставлены в пассажирский терминал.

    Появились фото работ на месте столкновения самолетов в Шереметьево | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку обстоятельств происшествия.

    Пассажирам рейса Москва — Пекин, который отложили из-за повреждения лайнера, «Аэрофлот» предоставил другой борт. Также пассажиров обеспечили всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам перевозчика.