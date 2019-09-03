Появились фото работ на месте столкновения самолетов в Шереметьево

В распоряжении «360» оказались фотографии с работ, проводимых на месте столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как один из лайнеров стоит полубоком. Его крыло повреждено.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о том, что два самолета зацепились крыльями в столичном аэропорту Шереметьево. Позже факт происшествия подтвердили в авиакомпании.

Пассажиров поврежденного в Шереметьево лайнера отправят в Пекин другим бортом Подробнее

Как стало известно, одним из лайнеров было воздушное судно «Аэрофлота», другим — борт Royal Flight. Отмечалось, что во время инцидента второй самолет буксировали. На борту лайнера, который должен было лететь в Пекин, находились 229 пассажиров, рассказали в аэропорту. Пострадавших при инциденте нет.

Люди, находившиеся на борту воздушного судна, были оперативно высажены из самолета и доставлены в пассажирский терминал.

Источник фото: телеканал «360»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку обстоятельств происшествия.

Пассажирам рейса Москва — Пекин, который отложили из-за повреждения лайнера, «Аэрофлот» предоставил другой борт. Также пассажиров обеспечили всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам перевозчика.