Поезд врезался в автомобиль в Ленинградской области

Пассажирский поезд Мурманск — Адлер протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Два человека погибли.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УТ МВД по СЗФО, в аварии помимо двух погибших есть еще один пострадавший.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск — Адлер», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Собеседник добавил, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние между поездом и автомобилем было небольшим, поэтому избежать столкновения не удалось.

ДТП произошло около 16:00 на перегоне Теребочево — Глажево Волховстроевского региона.

Пассажирский состав с рельс не сошел. Опоздание поезда из-за аварии составило 40 минут. Пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет.