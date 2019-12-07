Поезд отрезал ногу женщине на севере Москвы

Поезд сбил женщину на севере Москвы. Она попала на пути возле станции и лишилась ноги. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась на железнодорожных путях на 1-й Мытищинской улице, возле дома 24. Поезд сбил 66-летнюю женщину и отрезал ей ногу. Ее забрала скорая помощь.

Информации о ее состоянии нет.

Аварию «360» подтвердили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На станции Москва -4 Ярославского направления железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 66 лет. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение города. Предположительно, пострадавшая перехода железнодорожные пути в неустановленном месте. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», — рассказали в пресс-службе.