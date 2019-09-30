Подростка в Петербурге осудили за поджог подруги

Как напомнил сайт kp.ru, вписка, где девочку облили спиртом и подожгли, произошла в ноябре прошлого года. В квартире собрались семеро школьников в возрасте от 14 до 15 лет.

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Именно владелец квартиры и предложил привязать одну из присутствующих девочек к стулу, объяснив это игрой. В итоге все закончилось тем, что он схватил бутылку с прозрачной жидкостью, облил жертву и поднес спичку.

Пострадавшую школьницу госпитализировали с ожогами 30% тела. Для того чтобы спасти пострадавшую, врачи ввели ее в медикаментозную кому.

По факту поджога следователи завели уголовное дело. В ходе расследования молодой человек оправдывался, что всего лишь хотел пошутить и думал, что в бутылке была простая вода. Тогда же школьника арестовали, несмотря на обещание его родителей взять его на поруки.

Пострадавшей от его действий девочке врачи провели операцию.