Подозреваемый в убийстве следователя мужчина угрожал соседям расправой

Подозреваемый в убийстве полковника юстиции Владислава Капустина около здания Центрального управления СК Сергей Григорьев приехал в Москву из Санкт-Петербурга. В Северной столице мужчина жил в коммунальной квартире, где угрожал физической расправой живущей в соседней комнате семейной паре. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Соседям несколько раз предлагали написать заявление в полицию, но они отказывались, предлагая правоохранителям просто приехать и «припугнуть» буяна.

Убивший сотрудника СК в Москве наблюдался в психдиспансере Подробнее

В итоге в 2016 году все закончилось тем, что Григорьев взломал дверь в комнату соседей и поменял там замки, утверждает собеседник «360». До этого он менял запоры только на входной двери, отказываясь предоставлять ключи соседям. Вместо этого они получали только угрозы физической расправой в свой адрес.

Когда чаша терпения переполнилась, супруги подали на Григорьева иск в суд. В своих требованиях они просили обязать соседа не мешать нормальной жизни. Суд встал на сторону истцов. О том, что дело действительно рассматривалось в Невском районном суде, «360» подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

О том, что у него проблемы с квартирой, Григорьев заявил во время допроса после задержания в Москве. Когда его спросили о причинах нападения на следователя, он отметил, что у него отобрали квартиру.

«Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках торговала, все деньги мне отдавала. Что я теперь под юбкой буду у нее прятаться? Ну в суде разберемся», — заявил он.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что напавший на следователя в Москве мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, во время задержания он проявил свое неадекватное поведение.

Сергей Григорьев с ножом напал на полковника юстиции Владислава Капустина около здания Центрального главка Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Он нанес удар в грудь. Раненого экстренно госпитализировали, но, находясь в больнице, он скончался не приходя в сознание. Напавшего задержали на месте.