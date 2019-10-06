Подозреваемого в убийстве студентки Бауманки задержали в Домодедове
Подмосковные следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в городском округе Домодедово. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, им оказался 34-летний местный житель.
В настоящее время с мужчиной проводят необходимые следственные действия. Уже назначены судебные экспертизы.
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Сотрудники ведомства намерены подать ходатайство о в суд о взятии подозреваемого под стражу.
Тело девушки с множественными колото-резаными ранами нашли в частном доме в минувшую субботу, 5 октября.
По данным СМИ, в пятницу родители студентки уехали в другой регион. Злоумышленника девушка пустила в дом сама. Деньги и драгоценности злоумышленника не заинтересовали. Истерзанный труп студентки обнаружила ее сестра.
Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер наблюдения.