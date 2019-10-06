Подозреваемого в убийстве студентки Бауманки задержали в Домодедове

В настоящее время с мужчиной проводят необходимые следственные действия. Уже назначены судебные экспертизы.

Студентку убили в подмосковном Домодедове Подробнее

Сотрудники ведомства намерены подать ходатайство о в суд о взятии подозреваемого под стражу.

Тело девушки с множественными колото-резаными ранами нашли в частном доме в минувшую субботу, 5 октября.

По данным СМИ, в пятницу родители студентки уехали в другой регион. Злоумышленника девушка пустила в дом сама. Деньги и драгоценности злоумышленника не заинтересовали. Истерзанный труп студентки обнаружила ее сестра.

Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер наблюдения.