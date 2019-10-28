  • Подозреваемого в подготовке нападения на однокурсников подмосковного студента арестовали

    28 октября 2019, 13:16

    Анатолий Минкин

    Подозреваемого в организации нападения на однокурсников студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Борис Банина арестовали до 23 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
    Подозреваемого в подготовке нападения на однокурсников подмосковного студента арестовали

    Там уточнили, что решение об аресте студента принял Зарайский городской суд. Молодого человека подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

    «Его отправили в СИЗО до 23 декабря включительно», — заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

    По версии следствия, студент планировал устроить во время занятий стрельбу по своим однокурсникам и по одному из преподавателей колледжа. Во время задержания у молодого человека нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

    Официальной информации, что стало причиной подготовки нападения на колледж, пока нет.