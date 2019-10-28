Подозреваемого в подготовке нападения на однокурсников подмосковного студента арестовали

Там уточнили, что решение об аресте студента принял Зарайский городской суд. Молодого человека подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

«Его отправили в СИЗО до 23 декабря включительно», — заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, студент планировал устроить во время занятий стрельбу по своим однокурсникам и по одному из преподавателей колледжа. Во время задержания у молодого человека нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

Официальной информации, что стало причиной подготовки нападения на колледж, пока нет.