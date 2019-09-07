Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Она сообщила, что подозреваемого задержали подмосковные полицейские. Им оказался уроженец Средней Азии 1983 года рождения.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой», — рассказала Волк.

«10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИК Подробнее

Злоумышленник напал на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ее собственном доме в ночь на пятницу, 6 сентября. Он влез в здание через окно. Увидев хозяйку дома, он напал на нее, но женщина не растерялась и кинула в налетчика стул.

Тот достал электрошокер и несколько раз ударил Памфилову, но ей удалось выгнать домушника и вызвать на место полицию.

С утра она отправилась на международную конференцию. После Памфилова рассказала, что нападение могло быть попыткой ограбления, но почему злоумышленник выбрал именно ее дом она сказать затруднилась. По словам председателя ЦИК, в доме у нее нет никаких ценностей.

Напавшего мужчину Элла Памфилова описала как высокого, худого и хорошо натренированного.

По факту нападения на председателя Центральной избирательной комиссии полиция завела уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал передачу расследования дела в центральный аппарат его ведомства. Он уточнил, что для расследования дела привлекут сотрудников МВД и ФСБ.

В ходе расследования дела он пообещал рассмотреть все версии случившегося, включая профессиональную деятельность Эллы Памфиловой. Генеральная прокуратура России одобрила передачу материалов дела.

Президент России Владимир Путин позвонил пострадавшей от нападения председателю ЦИК Элле Памфиловой. Он выразил надежду, что преступника в скором времени поймают. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера звонок президент совершил после совещания в Благовещенске по развитию космодрома «Восточный».