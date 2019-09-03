Племянник Михаила Хачатуряна заявил о намерении провести новую экспертизу материалов СК

В документе об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна следователи написали, что в ходе изучения материалов удалось доказать его вину в том, что он подвергал своих дочерей моральному и сексуальному насилию. Это заявление не понравилось родственникам покойного. Племянник Михаила Хачатуряна Арсен в беседе с «360» заявил, что намерен провести повторную экспертизу материалов, которые собрал СК.

Арсен заявил, что никаких точных фактов того, что Михаил совершал неправомерные действия с девочками не предоставил никто, а следствие использует в качестве доказательств только слова подозреваемых и их подруг, с которыми те могли договориться.

«Мы намерены провести экспертизу по тем материалам, который собрал Следственный комитет. Также мы поставим вопрос о том, являются ли результаты психолого-сексологической экспертизы, которую сестры прошли в институте имени Сербского доказательством насилия над ними», — сказал Арсен Хачатурян.

Адвокат не исключил прекращение дела против сестер Хачатурян Подробнее

Он еще раз повторил, что принимать решение о том, что является доказательством, а что нет может только суд. Пока никаких фактов никто не предоставил.

«Когда провели психолого-сексологическую экспертизу обвиняемая сторона потребовала скрыть результаты, заявив о тайне следствия. Вопрос: если экспертиза доказывает каких-то действия со стороны Михаила, то почему вы ее скрываете?» — пояснил свою позицию Арсен Хачатурян.

Ранее адвокаты сестер Хачатурян заявили, что следователи выделили из возбужденного уголовного дела по убийству отца материалы по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера» и направили их на проверку. Представляющий интересы старшей сестры Ангелины адвокат Алексей Паршин заявил, что следователи увидели признаки преступлений по этим статьям, которые отец совершал в отношении девочек. Он не исключил, что возможно возбуждение еще одного уголовного дела, в котором сестры Хачатурян станут потерпевшими.

В связи с тем, подозреваемый Михаил Хачатурян уже мертв, следователи отказались заводить еще одно дело. Однако в документе по отказу они написали, что удалось доказать, что девочки действительно страдали от морального и сексуального насилия со стороны отца.

Алексей Паршин заявил, что еще раз доказывает то, что девочки действовали в состоянии необходимой самообороны. И этот факт может стать причиной для прекращения уголовного преследования против них.

Три сестры Хачатурян проходят обвиняемыми по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. В июле прошлого года, его тело с множеством ножевых ранений нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в причастности к убийству следователи задержали трех дочерей убитого: Ангелину, Крестину и Марию. Девушки признались, что они сами расправились с отцом. По их словам, они пошли на такой шаг, так как несколько лет подряд терпели издевательства с его стороны и находились на положении рабынь и наложниц.

Суд сначала отправил сестер в Следственный изолятор, а после поместил под домашний арест. В июне этого года им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты сестер Хачатурян считают, что статью в деле их подзащитных надо переквалифицировать на «Превышение допустимых пределов самообороны».