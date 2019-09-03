Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали аварию в Баймакском районе республики на девятом километре трассы Ургазы — Комсомол. Столкновение произошло между двумя автомобилями, которые двигались на встречу друг другу. За рулем Kia Venga находился 75-летний житель Оренбургской области, отечественной легковушкой управлял 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель и 33-летняя пассажирка ВАЗ-2107. Правоохранители сообщили, что 42-летний мужчина не имел водительских прав. Также экспертиза показала алкогольное опьянение. Сам нарушитель заявил, что выпил спиртное уже после ДТП.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.