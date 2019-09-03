Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Башкирии
Автомобиль марки ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Kia Venga, которая двигался по полосе встречного движения в Башкирии. Водитель отечественной легковушки не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения во время аварии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали аварию в Баймакском районе республики на девятом километре трассы Ургазы — Комсомол. Столкновение произошло между двумя автомобилями, которые двигались на встречу друг другу. За рулем Kia Venga находился 75-летний житель Оренбургской области, отечественной легковушкой управлял 42-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель и 33-летняя пассажирка ВАЗ-2107. Правоохранители сообщили, что 42-летний мужчина не имел водительских прав. Также экспертиза показала алкогольное опьянение. Сам нарушитель заявил, что выпил спиртное уже после ДТП.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.