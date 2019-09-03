  • Пьяный пассажир напал на помощника машиниста в московской электричке

    03 сентября 2019, 13:25

    Анатолий Минкин

    Сотрудники полиции задержали пьяного дебошира в электричке сообщением Москва-Курская — Захарово, который напал на помощника машиниста. Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО, хулиган ударил помощника машиниста бутылкой по голове.
    Пьяный пассажир напал на помощника машиниста в московской электричке

    Во время движения поезда пострадавший помощник машиниста увидел, как нетрезвый пассажир пытается разжать двери. При попытке его остановить хулиган напал на железнодорожника. В качестве оружия он использовал бутылку, которой ударил об голову помощника машиниста.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Хулигана доставили в дежурную часть. Там выяснили личность буяна, им оказался москвич 1985 года рождения. Проведенная экспертиза показала, что в его крови находится более одного промилле алкоголя.

    По факту нападения сотрудники полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.