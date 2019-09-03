Пьяный пассажир напал на помощника машиниста в московской электричке

Сотрудники полиции задержали пьяного дебошира в электричке сообщением Москва-Курская — Захарово, который напал на помощника машиниста. Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО, хулиган ударил помощника машиниста бутылкой по голове.

Во время движения поезда пострадавший помощник машиниста увидел, как нетрезвый пассажир пытается разжать двери. При попытке его остановить хулиган напал на железнодорожника. В качестве оружия он использовал бутылку, которой ударил об голову помощника машиниста.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Хулигана доставили в дежурную часть. Там выяснили личность буяна, им оказался москвич 1985 года рождения. Проведенная экспертиза показала, что в его крови находится более одного промилле алкоголя.

По факту нападения сотрудники полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.