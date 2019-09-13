Пенсионер сгорел в своем доме в Удмуртии
Шестидесятилетний мужчина погиб при пожаре в Балезинском районе. Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по республике.
Дом загорелся в деревне Большой Унтем 12 сентября, около 19:30. По версии следствия, в тот вечер пьяный владелец дома курил в помещении.
«По имеющимся данным, он проживал один и злоупотреблял алкоголем», — говорится в сообщении.
Правоохранители опрашивают односельчан погибшего, отметил сайт «Дни.ру». Назначены необходимые экспертизы.