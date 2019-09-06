Пенсионер на легковушке сбил мужчину в Кузнецке

Авария произошла 5 сентября в 15:00 возле дома № 39 по улице Победы в Кузнецке. По предварительным данным, 81-летний мужчин за рулем автомобиля ВАЗ-21074 сбил 57-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Другие подробности аварии не раскрываются.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются детали и обстоятельства ДТП.