Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

На борту судна находятся 66 человек, среди которых 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Тяжелых пострадавших на судне нет, пассажиры получили только ушибы и ссадины. Это заявление пассажиров судна, которое передали спасатели. А источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадали восемь человек. Про их состояние ничего неизвестно. Другой источник агентства заявил, что пострадавших на борту пятеро, они получили легкие повреждения — ушибы и ссадины.

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Из поселка Приобье на помощь вышел теплоход «Ветер». Планируется, что он прибудет к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве).

«Метеор» направлялся из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. ЧП случилось в 4,5 километра от поселка Перегребное, писала «Газета.ru». Судно принадлежит «Северречфлоту».