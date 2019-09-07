  • Памфилова заявила, что накормила бы напавшего на нее мужчину

    07 сентября 2019, 20:09

    Дарья Бунякова

    СМИ сообщили, что подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову признался, что решился на преступление из-за нехватки еды. Он якобы хотел украсть продукты, но она его увидела раньше, чем он ушел. В свою очередь пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Расстрига», что накормила бы мужчину, если знала о его мотивах.
    Памфилова заявила, что накормила бы напавшего на нее мужчину

    СМИ: подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

    Подробнее

    «Если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — сказала Памфилова.

    Она отметила, что пока она не получала официальной информации от следователей.

    Ранее стало известно, что у представителей Следственного комитета появились доказательства причастности задержанного мужчины к нападению на главу ЦИК.

    Элла Памфилова увидела незнакомца в своем доме ночью 6 сентября. Неизвестный пробрался на территорию и залез через окно в помещение. Он увидел хозяйку и ударил ее несколько раз электрошокером, но Памфилова не испугалась злодея в маске.

    Женщина подхватила стул и кинула его в злоумышленника. В итоге нападавший убежал, а владелица дома обратилась в полицию.

    На следующий день, 7 сентября, подозреваемого задержали и отправили на допрос. Перед этим было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    СМИ со ссылкой на источники сообщили, что гражданин Казахстана Башит Карабалаев признал свою вину и рассказал, что не собирался нападать на Памфилову, а просто хотел найти в доме еду. По его словам, после приезда в Россию он потерял документы и остался без работы.