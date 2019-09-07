Памфилова заявила, что накормила бы напавшего на нее мужчину

СМИ: подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину Подробнее

«Если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — сказала Памфилова.

Она отметила, что пока она не получала официальной информации от следователей.

Ранее стало известно, что у представителей Следственного комитета появились доказательства причастности задержанного мужчины к нападению на главу ЦИК.

Элла Памфилова увидела незнакомца в своем доме ночью 6 сентября. Неизвестный пробрался на территорию и залез через окно в помещение. Он увидел хозяйку и ударил ее несколько раз электрошокером, но Памфилова не испугалась злодея в маске.

Женщина подхватила стул и кинула его в злоумышленника. В итоге нападавший убежал, а владелица дома обратилась в полицию.

На следующий день, 7 сентября, подозреваемого задержали и отправили на допрос. Перед этим было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что гражданин Казахстана Башит Карабалаев признал свою вину и рассказал, что не собирался нападать на Памфилову, а просто хотел найти в доме еду. По его словам, после приезда в Россию он потерял документы и остался без работы.