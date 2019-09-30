Отказавший дочери в терапии ВИЧ священник из Петербурга избежал наказания

Петербургский священник и его жена пойдут под суд за отказ лечить ребенка от ВИЧ Подробнее

Уголовное дело следователи завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков привлечения к ответственности подала защита Сычевых. Государственный обвинитель возражать не стал. В итоге Юрий Сычев с супругой избежали ответственности за смерть 10-летней девочки.

Сычев вместе с супругой удочерили маленькую девочку в 2011 году. Пара прекрасно знала, о том, что у ребенка диагностировали ВИЧ. Через два года врачи назначили ей антиретровирусную терапию, но родители отказались направить дочь на дополнительное обследование, чтобы можно было определить, какие препараты и в каких дозировках она должна получать.

В итоге девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в 2016 году в реанимацию детской больницы. Все эти годы она не получала необходимого лечения. Врачи год пытались спасти страдающую от тяжелого иммунодефицита и сопутствующих заболеваний девочку, но им это не удалось.

По версии следствия, причиной смерти стал отказ приемных родителей ребенка предоставить дочери необходимое лечение. Против священника и его супруги завели уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения смерти по неосторожности. С обвинительным заключением дело передали в суд.