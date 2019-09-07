  • Осужденные порезали себе руки в екатеринбургской колонии

    07 сентября 2019, 12:48

    Дарья Бунякова

    Сотрудники колонии в Екатеринбурге нашли у заключенных царапины. Оказалось, что осужденные порезали себе руки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления ФСИН.
    Осужденные порезали себе руки в екатеринбургской колонии

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    «Несколько заключенных нанесли себе поверхностные порезы на руках, никому их них госпитализации не потребовалось», — рассказали агентству.

    Ранее e1.ru написал, что в колонии № 2 произошел бунт против администрации исправительного учреждения. Более 200 заключенных вскрыли себе вены, кто-то порезал горло.

    В пресс-службе ФСИН эту информацию опровергли и заявили, что никаких беспорядков не было, а колония работает в штатном режиме.

    После случившегося прокуратура и следователи СУ СКР по Свердловской области уже начали необходимую проверку. Ведомства также отметили, что заключенные действительно сами себя травмировали, но цифра в 200 человек сильно завышена.

    Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.