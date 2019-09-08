Опубликованы кадры с места крушения Ми-2 на Таймыре

Опубликованы фото места падения пропавшего 11 августа вертолета Ми-2. На борту находились три человека. Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте, накануне в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками.

«Известно, что всего в воздушном судне находилось три человека, но кому именно принадлежат останки, сейчас сказать невозможно — требуется генетическая экспертиза», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Вертолет пропал 11 августа. Он вылетел с производственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой (ЯНАО) в направлении Дудинки.

По данным следствия, вылет состоялся без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации. Также о вылете не были оповещены службы организации воздушного движения.

На месте катастрофы работают следователи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».