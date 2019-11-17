Один человек пострадал в результате стрельбы в барецентре Москвы

Молодого человека с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки госпитализировали из бара на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, стреляли в молодого человек получил из травматического оружия. Врачи диагностировали множественные открытые раны груди. Сам пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он пояснил, что травматическим пистолетом воспользовался его противник в конфликте. О причинах выяснения отношений неизвестно.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.