Один человек погиб в ДТП с участием автобуса под Волгоградом

Авария произошла в Новоаннинском районе Волгоградского области в 5 часов утра. Легковушка выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автобусом, который направлялся в Элисту. Автобус перевернулся, легковой автомобиль оказался смятым до неузнаваемости. Водитель Renault погиб на месте. Шесть пассажиров пострадали, двоих из них срочно доставили в больницу.