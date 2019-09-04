Один человек погиб в ДТП с участием автобуса под Волгоградом
На трассе Москва — Волгоград легковой автомобиль Renault протаранил рейсовый автобус с 17-ю пассажирами. Один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщило издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла в Новоаннинском районе Волгоградского области в 5 часов утра. Легковушка выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автобусом, который направлялся в Элисту. Автобус перевернулся, легковой автомобиль оказался смятым до неузнаваемости. Водитель Renault погиб на месте. Шесть пассажиров пострадали, двоих из них срочно доставили в больницу.