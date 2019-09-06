Обрушение в Сергиевом Посаде: рабочих продолжают искать под завалами

«Вчера (5 сентября — прим.ред.) были обследованы кинологами места предполагаемого нахождения тел рабочих. Пока еще до них не добрались», — рассказали «360» в пресс-службе.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 пятницы, 6 сентября, разобрали уже 170 кубометров завалов.

Работодатель рассказал об обрушении заброшенного здания в Подмосковье Подробнее

Сейчас на место ЧП было отправлено 286 человек и 75 единиц техники. Если рабочих не получится обнаружить до наступления темноты, то площадку будут освещать специальными прожекторами и продолжать поиски.

Обрушение пятиэтажного здания произошло 5 сентября в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округе. Строение было заброшенным и находилось на территории бывшего пионерского лагеря «Дружба», который закрыли еще в 1990-х годах.

В тот день в здании были рабочие, которые убирали мусор на последнем этаже. В результате трое из них оказались под завалами, их сейчас ищут специалисты.

Во время работ по ликвидации последствий ЧП была вероятность дальнейшего обрушения, поэтому было решено сломать несколько перекрытий.