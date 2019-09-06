  • Обрушение в Сергиевом Посаде: рабочих продолжают искать под завалами

    06 сентября 2019, 10:25

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    После обрушения заброшенного здания под завалами оказались трое рабочих. Спасатели почти сутки разбирают обломки, но найти людей пока не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
    Обрушение в Сергиевом Посаде: рабочих продолжают искать под завалами

    «Вчера (5 сентября — прим.ред.) были обследованы кинологами места предполагаемого нахождения тел рабочих. Пока еще до них не добрались», — рассказали «360» в пресс-службе.

    Отмечается, что по состоянию на 08:00 пятницы, 6 сентября, разобрали уже 170 кубометров завалов.

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    Сейчас на место ЧП было отправлено 286 человек и 75 единиц техники. Если рабочих не получится обнаружить до наступления темноты, то площадку будут освещать специальными прожекторами и продолжать поиски.

    Обрушение пятиэтажного здания произошло 5 сентября в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округе. Строение было заброшенным и находилось на территории бывшего пионерского лагеря «Дружба», который закрыли еще в 1990-х годах.

    В тот день в здании были рабочие, которые убирали мусор на последнем этаже. В результате трое из них оказались под завалами, их сейчас ищут специалисты.

    Во время работ по ликвидации последствий ЧП была вероятность дальнейшего обрушения, поэтому было решено сломать несколько перекрытий.