Неизвестный открыл огонь в общежитии в Чертаново. Есть пострадавшие

В общежитии московского района Чертаново неизвестный открыл огонь по людям, предположительно из травматического оружия. Стрельба произошла на улице Красного маяка, 26, сообщили «360» в пресс-службе МВД.

«На улице Красного маяка, дом 26 произошел бытовой конфликт на почве употребления алкогольных напитков. Один гражданин, используя травматическое оружие, нанес ранение своим знакомым, с которыми выпивал. В результате три человека с ранениями в конечности поехали в медицинские учреждения. Еще один мужчина в помощи врачей не нуждается», — рассказали «360» в пресс-службе МВД по региону.

Там уточнили, что стрелявший скрылся еще до прибытия полиции. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая разыскивает нападавшего.