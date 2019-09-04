СМИ: неизвестные разбили окно в студии Михалкова в центре Москвы

Никита Михалков приехал в Крым со сломанной ногой Подробнее

По данным издания, студия режиссера располагается в центре Москвы, в Козихинском переулке. «Тритэ» принимала участие в создании таких лент отечественного кинематографа, как «Экипаж», «Легенда 17», «Тренер» и «Движение вверх».

О нападении полицейским рассказал охранник творческого объединения. Остается загадкой, откуда злоумышленники приволокли стул. Либо они нашли его неподалеку, либо взяли из дома, собираясь на «дело». Сумма нанесенного ущерба уточняется.

В конце августа Никита Михалков приехал в Крым на фестиваль творческих сообществ «Таврида –АРТ» на костылях со сломанной ногой. По словам режиссера, он проходит серьезное восстановление: у него трещина кости и занесенная инфекция.

«Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза», — признался Михалков.