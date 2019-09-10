Неисправный самолет с пассажирами остановили на рулежке в Красноярске

Пассажиры вылетавшего в Москву рейса DP 418 были выведены из самолета и отправлены обратно в стерильную зону в Красноярске из-за обнаруженной неисправности борта. Boeing 737-800 остановили уже в момент подготовки к взлету.

«Вылет должен был состояться в 07:15 местного времени (04:15 московского), но во время буксировки к месту старта была обнаружена неисправность и командир экипажа принял решение о дополнительном техническом обследовании борта», — подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сообщение надзорного ведомства процитировал «Интерфакс».

На борту Boeing находилось 187 пассажиров. Им пришлось вернуться в стерильную зону аэропорта.

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Спустя почти три часа самолет вылетел в столицу. Как рассказали в аэропорту Красноярска, после проверки тот же самый борт в 11:00 местного времени поднялся в воздух с пассажирами. Транспортная прокуратура Красноярска контролировала соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнил сайт телеканала «Москва 24». На момент публикации новости борт был в небе и подлетал к Уральскому хребту.