Названо вероятное местонахождение тел погибших пилотов после крушения Су-25

Специалисты продолжают искать погибших пилотов после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. Предположительно тела могут находиться в кабине воздушного судна.

Как сообщил РИА «Новости» представитель региональных экстренных служб, по данным на 4 сентября экипаж борта так и не удалось обнаружить, их судьба остается неизвестной. После падения Су-25 оказался наполовину в земле, поэтому, скорее всего, пилоты мертвы и находятся в ней.

Он добавил, что полностью достать самолет смогут после того, как на место крушения прибудет специальная комиссия.

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Штурмовик Су-25УБ рухнул 3 сентября во время выполнения тренировочного полета без боекомплекта. Самолет нашли на безлюдной территории недалеко от села Чернолесское на Ставрополье. В результате столкновения борт взорвался и был разрушен.

В кабине были два пилота, которые пропали без вести. Сейчас на месте произошедшего работают 44 человека и 14 единиц техники, поиск людей продолжается.