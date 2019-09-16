Названа возможная причина пожара в Красноярске, который убил восьмерых

«После проведения дознавателями МЧС обследования места пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме города Красноярска сегодня ночью, где погибли люди, рассматривается одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки», — сказано в сообщении пресс-службы.

Восемь человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Красноярске Подробнее

Специалисты сделали вывод, что электропроводка в старой хрущевке не выдержала высокого напряжение, которое возникло из-за подключения нескольких приборов к одной сети.

В результате проводка закоротила и задымилась. Хозяева и их гости не могли заметить угрозы, так как уже спали. Это и стало причиной гибели восьми человек.

Квартира на третьем этаже дома на улице Гусарова в Красноярске загорелась поздно вечером 15 сентября. В огне погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего полиция проводит проверку.