В МЧС Белгорода сообщили «360», что на данный момент известно о четырех пострадавших при взрыве, прозвучавшем в поселке Яковлево на улице Шаландина, 102.

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«Сообщение о хлопке газа поступило в 20:05. На место незамедлительно выехали все службы экстренного реагирования. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены. Сейчас известно о четырех пострадавших. Все они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», два человека доставлены в больницу с переломами, еще двое — с ожогами.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва стал неисправный газовый котел в одной из квартир четырехэтажного жилого дома.

Позднее МЧС сообщило, что число пострадавших возросло до пяти, из-под завалов извлекли женщину. Под обломками еще может находиться один человек.