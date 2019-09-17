СК показал снимки с места нападения насильника на врача в Саратове

На фотографиях сотрудник СК проводит осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. На снимке виден участок, который огорожен железным забором с одной стороны, а с другой — усажен кустарниками и деревьями. Никаких дорог или тропинок вблизи места преступления не видно.

Источник фото: Следственное управление СК РФ по Саратовской области

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По данным следствия, около 17:30 (16:30 по Москве) в понедельник, 16 сентября, врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову к пациенту на дом в поселке Завокзальный. Она обратилась к незнакомому мужчине с просьбой помочь ей найти нужный адрес.

По версии следствия, когда врач и ее проводник оказались в безлюдном месте, то этот мужчина схватил ее за шею, повалил на землю, а затем изнасиловал. После этого преступник скрылся с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании.

На следующий день по подозрению в совершенном преступлении задержали 55-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим и имеет непогашенную судимость. Следователи провели опознание и потерпевшая узнала в задержанном напавшего на нее мужчину. Потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр, уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.