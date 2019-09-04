Найдены тела погибших пилотов разбившегося Су-25

«Обнаружены тела в самолете», — сказал представитель прокуратуры.

Уходит в штопор. Что известно о крушении Су-25 на Ставрополье Подробнее

В Минобороны РФ также подтвердили гибель пилотов. В ведомстве уточнили, что летчики не успели катапультироваться. «Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов», — отмечается в сообщении.

Крушение Су-25УБ произошло 3 сентября. Штурмовик выполнял тренировочный полет без боекомплекта, но в какой-то момент рухнул на землю. Его нашли в безлюдном месте недалеко от ставропольского села Чернолесское. Разрушений на земле не было.

Экипаж рядом с бортом не нашли, на место произошедшего отправили 44 человека и 14 единиц спецтехники. Специалисты развернули поиск пропавших людей.

После крушения Военная прокуратура начала проверку по соблюдению пилотами правил полетов. Также ведомство намеревалось оценить их подготовку.