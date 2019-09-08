  • Найдено место крушения пропавшего в августе Ми-2

    08 сентября 2019, 11:59

    Дарья Бунякова

    Местные жители нашли под городом Дудинка рухнувший вертолет и обратились к специалистам. Предполагается, что борт может оказаться Ми-2, который потерпел крушение почти месяц назад. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.
    Найдено место крушения пропавшего в августе Ми-2

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    «7 сентября в ЕДДС Таймырского муниципального района от местных жителей поступила информация о том, что в 47 километрах юго-западнее Дудинка был обнаружен обгоревший вертолет», — рассказали в пресс-службе.

    На следующий день, рано утром 8 сентября, из аэропорта под Норильском отправили вертолет с сотрудниками следственно-оперативной группы. Специалисты уже прибыли на место крушения и должны выяснить, является ли борт предполагаемым Ми-2.

    Вертолет Ми-2 вылетел из поселка Коротчаево 11 августа 2019 года. Экипаж не предупредил о полете соответствующие службы и пропал. Как стало известно, борт должен был приземлится в Дудинке, где вертолет хотели продать. После исчезновения развернули поисковую операцию, но результатов она не принесла. следователи возбудили уголовное дело.