Найдено место крушения пропавшего в августе Ми-2

Ан-2 вынужденно сел в Якутии Подробнее

«7 сентября в ЕДДС Таймырского муниципального района от местных жителей поступила информация о том, что в 47 километрах юго-западнее Дудинка был обнаружен обгоревший вертолет», — рассказали в пресс-службе.

На следующий день, рано утром 8 сентября, из аэропорта под Норильском отправили вертолет с сотрудниками следственно-оперативной группы. Специалисты уже прибыли на место крушения и должны выяснить, является ли борт предполагаемым Ми-2.

Вертолет Ми-2 вылетел из поселка Коротчаево 11 августа 2019 года. Экипаж не предупредил о полете соответствующие службы и пропал. Как стало известно, борт должен был приземлится в Дудинке, где вертолет хотели продать. После исчезновения развернули поисковую операцию, но результатов она не принесла. следователи возбудили уголовное дело.