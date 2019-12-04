Найдено тело мужчины под завалами на месте обрушения дома в Белгороде

Под завалами обрушившегося после взрыва газа в поселке Яковлево Белгородской области жилого дома было найдено тело мужчины. Ранее сообщалось, что в результате хлопка пострадали шесть человек.

Момент обрушения стены многоэтажки под Белгородом после взрыва попал на видео Подробнее

О первой жертве РИА «Новости» сообщили в ГУ МЧС РФ.

Об этом ТАСС заявила руководитель пресс- службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

«Нашли мужчину, он погиб», — сказала она.

Собеседник «Интерфакса» подтвердил эту информацию.

«Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, погибшего при взрыве в жилом доме в поселке Яковлево», — сообщил источник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа в поселке Яковлево на улице Шандина в результате хлопка газа обрушилась внешняя стена четырехэтажного жилого дома. В результате инцидента пострадали шесть человек. Они госпитализированы.