На танкере в Находке произошел взрыв. СК завел дело

По версии следствия, сегодня утром на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. ЧП произошло в заливе Находка возле мыса Астафева. По информации ведомства, возгорания на судне не наблюдалось.

По предварительным данным жертвами происшествия стали два человека. Еще один человек пропал. Ведутся его поиски.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они производят осмотр места ЧП, а также допрос свидетелей и очевидцев. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.