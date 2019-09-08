Мужчина умер на избирательном участке под Курганом

Житель деревни Луговая каждые выборы отдавал свой голос именно на избирательном участке. В этот раз мужчина вновь посетил здание, но почувствовал себя плохо и не смог дождаться медиков. Об этом сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 583 Нина Гуртовая.

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«Мужчина в преклонном возрасте, 90 лет, почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда», — цитирует ТАСС председателя.

По словам председателя областного избиркома Валерия Самокрутова, пожилой мужчина каждые выборы сам приходил на избирательные участки и хотел голосовать именно в помещении.

Он посетил участок в очередной раз и взял бюллетень, но потом почувствовал себя плохо. Бригада скорой помощи приехала на место оперативно, но не успела спасти мужчину.

Самокрутов отметил, что после случившегося бюллетень мужчины опечатают. Проголосовать он не успел.

Единый день голосования начался на территории России 8 сентября. В этот день в Курганской области выбирают губернатора и депутатов Курганской городской думы, а также Варгашинской районной думы.