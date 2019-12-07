Москвич поднимал шкаф в квартиру и провалился в подвал

Мужчина провалился в подвал своего дома в Москве. Он поднимал шкаф по лестнице, когда на первом этаже пол под ним провалился. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Обвалилась лестница в пятиэтажном доме на Большой Серпуховской улице. Мужчина провалился в подвал вместо со шкафом, но остался жив. Его осматривает скорая помощь.

По словам источника, лестница давно нуждалась в ремонте — ее должны были починить пару недель назад. Сейчас в доме идет капитальный ремонт. Несколько недель назад обнаружили, что подвал затоплен. Подвал отремонтировали, воду откачали. Но после этого по лестничному пролету пошли трещины.

Источник добавил, что остальных жителей дома попросили оставаться в домах. По громкоговорителю их попросили не выходить на лестницу .

«У нас есть заявка о таком происшествии. Информаця проверяется», — сказали «360» в пресс-службе столичного МЧС.