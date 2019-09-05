Московский альпинист пострадал на Эльбрусе
Российский альпинист повредил ногу на горе Эльбрус. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Известно, что мужчина из Москвы 1990 года рождения совершал восхождение и на высоте 3,8 тысячи метров повредил ногу.
Альпинист обратился к спасателям за помощью. Сотрудники МЧС добрались до места, где находился пострадавший, мужчину спустили к подножию горы и передали врачам.
Отмечается, что в спасательной операции участвовали пятеро сотрудников МЧС. Альпинист регистрировал свой маршрут в региональном управлении ведомства.