Московский альпинист пострадал на Эльбрусе

Известно, что мужчина из Москвы 1990 года рождения совершал восхождение и на высоте 3,8 тысячи метров повредил ногу.

Альпинист обратился к спасателям за помощью. Сотрудники МЧС добрались до места, где находился пострадавший, мужчину спустили к подножию горы и передали врачам.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали пятеро сотрудников МЧС. Альпинист регистрировал свой маршрут в региональном управлении ведомства.