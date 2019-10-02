Мошенник продал жителю Воронежа песок под видом приставки

По словам пострадавшего от действий мошенника, он увидел в интернете объявление о продаже приставки. В переписке с продавцом он договорился, что деньги переведет после того, как тот отправит товар по почте.

На следующий день в мессенджере покупатель получил почтовую квитанцию, что посылка ушла. Он тут же перевел ранее оговоренную сумму в размере 10,2 тысячи рублей.

Посылка со штампом отправления пришла в Воронеж из Ростова-на-Дону. Когда пострадавший открыл коробку, то вместо приставки он увидел сыпучее вещество.

На телефонные звонки мошенник не ответил. В итоге обманутый молодой человек обратился в полицию. Там завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

В данный момент сотрудники проводят все необходимые мероприятия для установления личности мошенника и причастных к преступлению лиц.

В ведомстве отдельно отметили, что в последнее время количество случаев мошенничества через интернет значительно увеличилось. Так, за минувшие сутки в регионе произошло пять подобных случаев. Получение песка вместо приставки только один из них.

Для того, чтобы не стать жертвой сетевых мошенников, «360» выпустил специальный материал, где рассказал об основных способах обмана и выманивании денег, которые используют современные злоумышленники. Теперь недоброжелателя можно легко распознать.