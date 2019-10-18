Мосгорсуд не стал менять приговор экс-главе Коми Гайзеру

«Квалификация деяний, назначенная судом первой инстанции наказания, оставлена без изменения», — привело издание слова представителя Мосгорсуда.

Экс‐глава Коми Гайзер оправдан судом по статье о создании преступного сообщества Подробнее

Вячеслав Гайзер руководил Республикой Коми с 2010 по 2015 год. Его арестовали и предъявили обвинение в организации преступной группы, которая пыталась завладеть государственным имуществом. Кроме самого Гайзера следователи арестовали еще 12 человек.

По версии следствия, участники группы на протяжении 10 лет использовали свое служебное положение, чтобы похитить 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Из-за этого республиканский бюджет не досчитался 3,3 миллиарда рублей.

Кроме того, фигурантов дела обвинили в незаконном захвате более чем 67 миллионов рублей. Эти деньги принадлежали ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Кроме того обвиняемые получили взятки на 198 миллионов рублей и занимались легализацией имущества еще на 988,5 миллиона рублей.

В ходе рассмотрения дела со всех фигурантов дела суд снял обвинение о создании преступного сообщества. Гайзера также оправдали по эпизоду в получении взятки. В итоге в обвинительном заключении осталось только дело о мошенничестве. Суд приговорил бывшего руководителя региона к 11 годам заключения в колонии и к штрафу в 160 миллионов рублей.