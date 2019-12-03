Момент обрушения стены многоэтажки под Белгородом после взрыва попал на видео

В результате газового хлопка в поселке Яковлево Белгородской области обрушилась часть стены четырехэтажного жилого дома. На опубликованном в интернете видео заметно, что обрушение происходило в два этапа. Сначала рухнули три нижних этажа, затем четвертый.

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В региональном МЧС сообщили РИА «Новости», что число пострадавших увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли женщину. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуированы. Под завалами может находиться еще один человек.

В пресс-службе местного правительства сообщили газете «Коммерсантъ», что официально развернут штаб и на место происшествия должен выехать губернатор. Жители домов будут расселены в одном из оздоровительных лагерей.

Очевидец инцидента рассказал «Обозревателю», что перед вторым обрушением дома слышал крики людей и увидел, как они прыгали из окон.

«Взрыв был такой, что затрещали стекла в соседнем доме. Люди все сбежались туда. Приехали МЧС, скорая помощь. Двоих взрослых и одну девочку увезли на скорой. Спасатели разбирают завалы. Администрация поселка прозванивает всех людей из этого дома, всех знакомых и близких, чтобы понять сколько все-таки людей находилось на тот момент в доме», — рассказал еще один очевидец.